Explosie bij pand in Rotterdam

Bij een pand aan de West-Kruiskade in Rotterdam is zondag om 05.00 uur een explosie geweest. Volgens de politie raakte niemand gewond. Een verdachte is weggerend richting de Batavierenstraat in het centrum van de stad; die was donker gekleed en had een capuchon op.

Volgens een politiewoordvoerster is de vermoedelijke dader vastgelegd op camerabeelden. “In de hele stad hangen camera’s en die worden 24/7 uitgelezen. Collega’s hebben de beelden van dit pand teruggespoeld en zagen hem na de ontploffing wegrennen.”

De schade aan het gebouw valt volgens de woordvoerster mee. “De deur is zwartgeblakerd en wat ontwricht. Voor de rest is er geen schade.” De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident en roept getuigen op zich te melden.

Omroep Rijnmond meldt dat de explosie bij geldwisselkantoor Suri-Change is geweest. De politie wil dat niet bevestigen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam sloot vrijdag drie kantoren van Suri-Change. Aanleiding voor de sluiting waren explosies die zich in de nacht van dinsdag op woensdag tegelijkertijd bij de drie kantoren hadden voorgedaan.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het ook al raak in Rotterdam. Toen ging er in een portiekflat aan de Taandersstraat in de wijk Delfshaven een explosief af. Er raakte niemand gewond en de schade viel mee.

Rotterdam wordt de afgelopen maanden geteisterd door een golf van explosies en beschietingen. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 54 incidenten met excessief geweld. Bij 37 incidenten ging het om explosies en bij zeventien incidenten om beschietingen. Van de 37 explosies waren er 36 gericht op een pand, waarvan 29 op een woning. De politie vermoedt dat veel van de incidenten te maken hebben met drugscriminaliteit.