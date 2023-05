Gewonde en ontruimingen door brand in Landgraaf

Een bewoner van een appartement in Landgraaf is zondagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat brand was uitgebroken in zijn woning. Volgens een woordvoerder van de brandweer had hij te veel rook ingeademd. Ook enkele andere bewoners van het appartementencomplex zijn door de ambulancedienst nagekeken na het inademen van rook. De brandweer heeft het hele appartementencomplex van zo’n dertig tot veertig woningen laten ontruimen, aldus de woordvoerder.

De brand in het appartement op de begane grond aan de Kieskoel in Landgraaf brak even na 19.00 uur door nog onbekende oorzaak uit. De brandweer sloeg groot alarm en wist het vuur snel onder controle te krijgen. Maar de grote rookontwikkeling maakte evacuatie van de andere woningen nodig. De omgeving is afgezet.

De mensen die hun woningen moesten verlaten zijn opgevangen.