Turkse Nederlanders vieren toeterend de Turkse verkiezingsuitslag

In meerdere steden wordt gevierd dat Recep Tayyip Erdogan waarschijnlijk de Turkse verkiezingen heeft gewonnen. Veel Turken zijn met de nationale vlag van Turkije in de auto gestapt om rond te rijden en te toeteren of staan met de vlag op straat te zwaaien.

Zo wordt in Amsterdam-West, waaronder het Mercatorplein, flink getoeterd en met Turkse vlaggen uit auto’s langzaam gereden. Hetzelfde geldt voor Plein ‘40-‘45 in Nieuw-West. In de Haagse Schilderswijk is het behoorlijk druk op straat, aldus een woordvoerster. De Mobiele Eenheid is ingezet, nadat iemand gewond was geraakt door vuurwerk.

Ook in het centrum van Rotterdam rijden veel Turken rond, meldt omroep Rijnmond. En getoeter is ook te horen in onder meer Roermond en Arnhem. In Amersfoort zijn Turken bijeengekomen bij rotonde De Stier, meldt AD Amersfoortse Courant. In Utrecht rijden in en rond de wijk Lombok veel Turken. Ook daar klinkt veel getoeter. De toegang tot de wijk is afgesloten. Daar staat ook de Ulu-moskee.

Erdogan is onder Nederlandse Turken populair. Tijdens de eerste ronde van de Turkse verkiezingen eerder deze maand kreeg Erdogan volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu 68,76 procent van de Turks-Nederlandse stemmen. 28,52 procent stemde op rivaal Kemal Kilicdaroglu. Hoe er de tweede ronde is gestemd, is nog niet bekend.

Niet iedereen is even blij met hoe de Turken de verkiezingsuitslag vieren. De Deventerse schrijver en presentator Özcan Akyol toont op sociale media een filmpje van toeterende auto’s en schrijft: “Lekker in het liberale westen toeteren omdat je in een ander land conservatieve nationalisten aan de winst hebt geholpen.” Leefbaar Rotterdam vindt dat het centrum van Rotterdam wordt “overgenomen” door toeterende Turken. De Rotterdamse partij noemt het een “toonbeeld van falende integratie” en gaat er vragen over stellen aan het college van burgemeester en wethouders.