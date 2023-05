Aantal klachten over eindexamens voor het eerst boven 300.000

Het aantal klachten over de eindexamens voor middelbare scholieren ging op dinsdag voor het eerst voorbij de 300.000. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) meldt op de laatste dag van de eindexamens tot nu toe een recordaantal van 302.000 klachten te hebben ontvangen.

Een woordvoerder van de scholierenbond laat weten dit nieuwe record wel verwacht te hebben. “We rekenden al op veel klachten omdat de examenregelingen dit jaar niet zijn versoepeld, ondanks dat wij daar voor hebben gelobbyd.” Veel scholieren hebben volgens het LAKS nog leerachterstanden, veroorzaakt door de nasleep van de coronapandemie. Ook het lerarentekort zou een rol spelen bij de achterstanden, meldde het LAKS eerder.

Op de laatste examendag stonden talen als Fries, Arabisch, Russisch en Spaans op het programma. Opmerkelijke klachten gingen onder meer over mieren die over een examenvel liepen en over een dode vlieg die werd aangetroffen tussen examenpapieren.

Het LAKS meldt dat de klachten dit jaar al hebben geleid tot het aanpassen van het correctiemodel van de vwo-examens Engels en bedrijfseconomie.

Halverwege juni begint het tweede examenblok, bedoelt voor herexamens en inhaalexamens. Klagen bij het LAKS over de examens kan dan alleen nog online en niet meer via de klachtenlijn.