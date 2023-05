Advocaten Saïd R.: kroongetuige mag geen ‘koopgetuige’ zijn

Hoe betrouwbaar zijn de verklaringen van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces, als niet duidelijk is of hij geld hiervoor heeft ontvangen, en zo ja hoeveel. De advocaten van Saïd R., hoofdverdachte in het liquidatieproces, vinden dat er grote vraagtekens gezet moeten worden bij de objectiviteit van wat de kroongetuige over R. heeft gezegd. “Een kroongetuige mag geen ‘koopgetuige’ zijn”, zei advocaat Mark Dunsbergen dinsdag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Tijdens eerdere zittingen in het omvangrijke strafproces zijn uitlatingen over de financiële kant van de kroongetuigeregeling van B. aan de orde geweest. Met een mobiele telefoon die hij heimelijk in zijn cel had, heeft hij berichten naar naasten gestuurd waarin hij onder meer over zijn contacten met justitie zegt: “helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.”

Een kroongetuige maakt afspraken met het Openbaar Ministerie over zijn verklaringen en over zijn bescherming. “Afspraken die kunnen bijdragen aan de verklaringsbereidheid van een kroongetuige vallen bizar genoeg niet onder de rechterlijke controle”, aldus Dunsbergen. “Het is te gek voor woorden dat kroongetuigen forse financiële bedragen kunnen ontvangen – en in deze zaak: er alles aan gaat doen de hoogste beloning ooit uit te onderhandelen – en hier op geen enkele wijze iets getoetst kan worden.”

Volgens Dunsbergen en collega Robert van ’t Land is momenteel niet helder wat wel of niet met een kroongetuige afgesproken mag worden over vergoedingen, en in hoeverre die afspraken geheim zijn. Zij hebben daarom de rechtbank gevraagd deze kwestie eerst aan de Hoge Raad voor te leggen. Op die manier zou er niet iedere keer discussie ontstaan. De rechtbank verwacht later deze week een beslissing te kunnen nemen.

De 50-jarige Saïd R. wordt gezien als nauwe handlanger van hoofdverdachte Ridouan Taghi. Tegen beide mannen – en vier medeverdachten – is een levenslange gevangenisstraf geëist. R. ontkent alle aantijgingen.

R. werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. In december 2021 is hij aan Nederland uitgeleverd.

De rechtbank is van plan op 20 oktober uitspraak te doen. Het is echter zeer de vraag of dat gaat lukken. Vorige maand is advocaat Inez Weski gearresteerd, waardoor hoofdverdachte Taghi nu zonder juridische bijstand zit. De rechtbank moet nog met hem spreken over hoe nu verder. Als hij een nieuwe advocaat zou willen, zou dat voor flinke vertraging kunnen zorgen.