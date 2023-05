BBB grootste, maar GroenLinks/PvdA kan coalitie meerderheid geven

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt zoals verwacht de grootste fractie in de nieuwe Eerste Kamer. De partij krijgt 16 zetels. Dat is wel een zetel minder dan de prognose na de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart.

GroenLinks en PvdA, die één fractie gaan vormen, komen samen uit op 14 zetels. Daarmee zouden zij de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben samen 24 van de 75 zetels in de Eerste Kamer. Dat zijn wel twee zetels meer dan bij de eerste prognose.

De voorlopige uitslag van de Verkiezingsdienst van het ANP wijkt iets af van de prognoses. Het verschil komt door strategisch stemmen. De kiezers mogen een stem uitbrengen op andere partijen, die daardoor een zetel van anderen kunnen afsnoepen.

De verloren zetel van de BBB ging naar het CDA. Die partij haalde nipt de laatste restzetel binnen. Een Statenlid van GroenLinks in Zuid-Holland stemde op Volt, en daardoor lopen GroenLinks en PvdA een vijftiende zetel mis. Voor Volt was die ene stem juist genoeg voor een tweede zetel.

De 75 leden van de Eerste Kamer zijn gekozen door de twaalf Provinciale Staten, door kiescolleges van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius, Saba en door een nieuw kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. De uitslag is nog niet definitief. De stemmingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn nog niet binnen. Bovendien moet de Kiesraad de uitslag nog vaststellen. Dat gebeurt donderdag.

De zetelverdeling in de Eerste Kamer: BBB 16 zetels, GroenLinks/PvdA 14, VVD 10, CDA 6, D66 5, PVV 4, SP 3, ChristenUnie 3, Partij voor de Dieren 3, JA21 3, SGP 2, Volt 2, Forum voor Democratie 2, Onafhankelijke Politiek Nederland 1, 50PLUS 1.