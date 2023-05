Brand in Efteling, theater ontruimd

In pretpark de Efteling in Kaatsheuvel is dinsdag een brand geweest. Een decorstuk dat hoort bij parkshow Raveleijn vatte om nog onbekende reden vlam. De brandweer werd gealarmeerd en gaf iets voor 12.30 uur het sein brand meester.

De show werd vanwege de brand stilgelegd en er volgde een ontruiming. Niemand raakte gewond. Ook paarden die aan de show zouden meedoen bleven ongedeerd.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van de brand. De Efteling onderzoekt nog wat het park de rest van de dag doet voor wat betreft de parkshow.