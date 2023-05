DNA-onderzoek in Drentse moordzaak levert weer niks op

DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak rondom de Drentse ‘kofferbakmoord’ heeft opnieuw geen resultaat opgeleverd. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond na berichtgeving in De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden. Eerder deden politie en justitie al een DNA-verwantschapsonderzoek in 2019, dat leverde niks op.

Slachtoffer in deze zaak was de 31-jarige Ralf Meinema, wiens lichaam eind maart 2017 werd gevonden in de kofferbak van zijn auto. Meinema bleek te zijn doodgeslagen.

Na verloop van tijd kwam Hans O. uit Emmen als verdachte in beeld. De rechtbank in Assen sprak hem vorig jaar mei vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM had achttien jaar cel tegen hem geƫist. O. heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de gewelddadige dood van Meinema. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak. Deze procedure loopt nog.

Het DNA-verwantschapsonderzoek staat los van de strafzaak tegen de Emmenaar, zei het OM eerder. Het is gericht op de vaststelling van de identiteit van een nog onbekende persoon, van wie DNA-sporen in het rechercheonderzoek zijn gevonden. Het OM duidt deze persoon aan als “de onbekende man B”.

Bij DNA-verwantschapsonderzoek wordt door middel van het vergelijken van DNA-profielen nagegaan of personen aan elkaar verwant kunnen zijn.