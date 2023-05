Nederland wil niet langer EU-geld naar Oeganda sturen

Nederland wil dat de Europese Unie stopt met het jaarlijks overmaken van tientallen miljoenen euro’s aan onder meer ontwikkelingshulp aan Oeganda. Buitenlandminister Wopke Hoekstra gaat daarop aandringen nu het Oost-Afrikaanse land een rabiate anti-homowet invoert.

Nederland maakte zelf maandag al bekend dat het een eind maakt aan een deel van de ontwikkelingshulp aan Oeganda, ter waarde van 25 miljoen euro. Hoekstra wil in overleg met zijn EU-collega’s “kijken of daar in Europa breed navolging op kan komen”.

De EU helpt Oeganda onder meer met onderwijs, landbouw en infrastructuur. Hoekstra kan niet overzien of die hulp van de een op de andere dag kan worden beĆ«indigd, zei hij bij aankomst in Brussel. “Maar wij zijn er in ieder geval voor dat je onder deze omstandigheden niet doorgaat met dit soort financiering.”