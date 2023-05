Uslu: filmindustrie de dupe van trage aanpassing Mediawet

De filmindustrie is in het nadeel omdat het lang duurt voordat streamingdiensten als Netflix wettelijk worden verplicht om te investeren in Nederlandse producties, vindt staatssecretaris Gunay Uslu (Media). De wet die dit voorschrijft is al vijf jaar in voorbereiding en liep dit jaar verdere vertraging op omdat coalitiepartijen lang hebben onderhandeld over een deal. Dinsdag rondde de Tweede Kamer het debat over de wet af. Volgende week wordt deze naar alle waarschijnlijkheid gesteund door een Kamermeerderheid.

Vorige week kreeg Uslu stevige kritiek te verduren van de oppositie, die haar slap optreden verweten. SP, GroenLinks, PvdA en PVV vonden dat de coalitiepartijen zoveel hebben gesleuteld aan de wet, dat er van haar oorspronkelijke voorstel weinig over is gebleven. Het debat liep uit en daarom kreeg de staatssecretaris dinsdag pas de kans om hierop te reageren. “De Kamer heeft het recht om te amenderen, dit is hoe onze democratie werkt”, zegt ze over de kritiek.

Hoewel ze zich niet helemaal kan vinden in de deal die de coalitie heeft gesloten, denkt Uslu dat het voorliggende wetsvoorstel de Nederlandse filmindustrie verder helpt. Grote streamingplatforms worden verplicht om 5 procent in Nederlandse producties te steken. Dat levert jaarlijks grofweg 40 miljoen euro op. Van dit bedrag moet 60 procent naar onafhankelijke producenten gaan. De linkse oppositie en ook Uslu hadden de voorkeur bij 80 procent.

Lucille Werner (CDA) kan waarschijnlijk op een Kamermeerderheid rekenen voor haar plan dat de helft van het vrijgemaakte bedrag naar vrijwel elk genre mag gaan, ook bijvoorbeeld comedy of reality-tv. Uslu had liever gezien dat al het geld alleen naar films, documentaires of series was gegaan. De kans bestaat nog steeds dat het gros van het geld hier naartoe gaat, zegt de bewindsvrouw op kritische vragen van de PvdA hierover. Ze hoopt hier op de welwillendheid van streamingdiensten.

Peter Kwint (SP) noemt het effect van de wet “nihil” en vraagt zich af of het voorstel niet beter kan worden ingetrokken. “Als ik het wetsvoorstel intrek, dan zou er helemaal geen financiĆ«le impuls meer zijn voor Nederlandse films, series en documentaires”, zegt Uslu daarop. Nu vindt ze het zaak dat de wet snel wordt aangenomen. Dan kan later worden geĆ«valueerd wat het effect is.