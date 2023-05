Adema: meer toezicht slachthuizen tegen structurele misstanden

Slachthuizen komen onder verscherpt toezicht te staan, omdat er sprake is van “structurele dierenmishandeling” in de sector. Het gaat hier niet om incidenten, zei minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) in de Tweede Kamer, die zich tevreden toonde over de stappen.

De bewindsman sprak met de Kamer over de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) die toezicht houdt op de slachthuizen. Er gaat nog “te veel fout” in de sector, aldus de bewindsman. Hij wil bij misstanden kunnen “doorpakken”, al wees hij er ook op dat het bij de meeste slachthuizen goed gaat.

Adema wil onder meer verplicht cameratoezicht (ook in verzamelcentra voor levend vee) en misstanden strenger bestraffen. Ook wil hij een verbod op het gebruik van stroomstootwapens. Verder wordt het vanaf september mogelijk om bedrijven die drie keer ernstige overtredingen plegen, te sluiten. Daar had de Kamer om gevraagd.

“Complimenten voor de maatregelen”, zei Sandra Beckerman (SP). Maar ze vroeg zich wel af of het pakket maatregelen voldoende is om een eind te maken aan de misstanden. Het is “heel goed dat de minister een streep trekt”, vindt Eva Akerboom van de Partij voor de Dieren, maar ze vindt het wel lang duren voor het zover is.

Vorige week meldde de NVWA nog dat slachthuizen nog vaak de fout ingaan. In de eerste zes maanden van vorig jaar stelde de NVWA in totaal 5700 tekortkomingen vast. Daarvan gingen er meer dan 1400 over dierenwelzijn. Er zijn 23 grote slachthuizen voor rood vlees (varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden) en 16 voor pluimvee.

Er waren nog wel vragen over de werkcultuur bij de NVWA. Klokkenluiders binnen de NVWA verklaarden begin vorige maand tegen actualiteitenprogramma EenVandaag dat dierenartsen en inspecteurs van de dienst die willen optreden tegen dierenmishandeling, zich voelen tegengewerkt.

Volgens Adema gebeurt er veel om de organisatie te verbeteren, maar is het “nog niet goed”. Het verbeteren van de werkcultuur heeft de volle aandacht van de leiding, benadrukte hij. Daarover wordt gesproken tussen leiding en medewerkers. Daarbij is ook professionele ondersteuning ingezet.