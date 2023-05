Autobrug Holwert werkt mogelijk donderdag weer normaal

Rijkswaterstaat hoopt dat de autobrug in de haven van het Friese Holwert donderdagochtend vroeg weer op de normale wijze kan worden gebruikt. De reparatie van de brug is inmiddels afgerond, maar er moet nog wel worden gecheckt of alles goed en veilig werkt, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Door de problemen met de brug konden reizigers met een auto op de veerboot van Ameland naar het vasteland maandagavond niet van boord. Door een storing in het elektronische systeem van de brug, werkte de lier niet goed en werd de kabel scheef opgerold, waardoor schade is ontstaan aan de kabel en het detectiesysteem. Inmiddels zijn kabels vervangen, is een nieuw detectiesysteem aangebracht en is de bediening aangepast, vertelt de woordvoerder.

Woensdagavond wordt buiten de vaartijden getest of het systeem het weer helemaal goed doet. Dat wordt gewacht tot na de vaartijden, heeft vooral te maken met de doorstroming, zegt de woordvoerder. “Er gaan boten op en af, je hebt er de tijd niet voor”, aldus de woordvoerder.

Rijkswaterstaat, de eigenaar en beheerder van de zogenoemde veerinrichting, had al een noodoplossing ingesteld waarbij een kraan de autobrug bedient. Totdat de check naar tevredenheid is afgerond, blijft die kraan er staan, zegt de woordvoerder.