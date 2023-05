BBB wil meer onderzoek voordat PPLG in Friesland wordt ingediend

Fractievoorzitter Abel Kooistra van de BBB in Friesland wil dat het conceptplan Provinciaal Programma Landelijk Gebied, dat in Friesland het FPLG heet, niet op 1 juli wordt ingediend, maar later. De partij diende een motie in om meer onderzoek naar de natuurdoelanalyses en de impact van het plan op boeren in de provincie mogelijk te maken.

Het FPLG wordt woensdag besproken in de Provinciale Staten van Friesland. Het plan is opgesteld door de huidige demissionaire Gedeputeerde Staten.

In zijn betoog over het FPLG zei Kooistra dat het plan mogelijk een maand later moet worden ingediend, zodat er meer onderzoek kan worden gedaan. “Wij willen niet dat we op basis van oude gegevens een plan indienen, we willen een goed beeld van de staat van de natuur en hoe die is veranderd. Nu zijn er nog kennisleemtes in de analyses.”

Kooistra wil de wet niet breken, wat feitelijk gebeurt als het conceptplan pas na 1 juli wordt ingediend. “Maar wij willen gewoon een volledig plan indienen. Er ontbreekt nu ook al informatie, omdat er te weinig is gekeken naar de sociaal-economische impact.” De fractievoorzitter zei dat het ook de schuld van het Rijk zelf is dat plannen mogelijk te laat worden ingeleverd. “Alle eisen zijn maar mondjesmaat binnengekomen.”

De BBB wil ook dat er meer geld komt voor innovatie. In het Friese plan is daar 50 miljoen euro voor uitgetrokken. FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol (Fryske Nasjonale Partij) wees Kooistra erop dat er landelijk nog 1,24 miljard euro beschikbaar voor is gesteld.