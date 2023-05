LTO: meldpunt voor boeren met mentale hulpvraag succesvol

Een meldpunt voor boeren en tuinders met vragen over de mentale gezondheid is succesvol, meldt landbouw- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Dat meldpunt genaamd Taboer werd twee maanden geleden begonnen en volgens LTO wordt de website inmiddels meer dan tweehonderd keer per dag bezocht.

Ook hebben al tientallen boeren zich gemeld via de telefoon of mail, aldus LTO Noord. Mensen bellen bijvoorbeeld om te praten over problemen in de relationele sfeer of over financi├źle problemen. Ook gaat het om een opeenstapeling van zorgen over het runnen van een bedrijf, het meegaan met alle veranderingen en de priv├ęsituatie, zegt LTO Noord. Boeren kunnen via het meldpunt in contact worden gebracht met professionele hulpverleners.

“Het is goed om te zien dat boeren en tuinders zich melden met een hulpvraag. Wij willen het taboe onder boeren rondom het praten over mentale problemen doorbreken. Bij een aantal boeren is dat gelukt. Tegelijkertijd laat het ook zien dat de gevoelens van stress en somberheid groot zijn. Er zijn nog veel meer boeren en tuinders die mentaal in de knel zitten dan die nu contact hebben opgenomen”, aldus Fije Visscher, kalverhouder en regiobestuurder bij LTO Noord.

Ook geeft hij aan “positief verrast” te zijn omdat in de land- en tuinbouw niet zo makkelijk over mentale zorgen gesproken wordt.

Een woordvoerder van LTO Noord zegt in een toelichting dat ongeveer dertig boeren telefonisch contact hebben opgenomen met het meldpunt. Daarvan werden er vijftien doorverwezen naar professionele hulp. Hoeveel boeren daarvan daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt is niet bekend, aldus de zegsman.