Nederlandse verdachte bij groot Duits onderzoek naar IS-netwerk

In het grote onderzoek naar een financieringsnetwerk van terreurbeweging Islamitische Staat, waarvoor in heel Duitsland invallen zijn gedaan, is ook een Nederlandse verdachte in beeld. De man is nog niet aangehouden, meldt de Duitse aanklager. Wel is zijn woning in Limburg doorzocht.

Ruim duizend politiemensen deden woensdagochtend invallen door heel Duitsland. Er werd onderzoek gedaan op ruim honderd adressen, waaronder de woning in Limburg. In welke plaats die doorzoeking plaatsvond, maakt de Duitse justitie nog niet bekend. Details over de identiteit van de verdachte worden evenmin gepubliceerd. De Limburgse politie verwijst voor meer informatie naar de Duitse justitie. Eerder woensdag deed het functioneel parket van het Nederlandse Openbaar Ministerie dat ook al.

De man maakt volgens de Duitse federale justitie deel uit van een internationaal netwerk dat geld heeft ingezameld voor IS in Syriƫ.