Rechtbank spreekt 19 juni met Taghi over advocatenkwestie

De rechtbank spreekt op maandag 19 juni met Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi over zijn ‘verdedigingssituatie’. Taghi zit zonder juridische bijstand sinds de arrestatie van zijn advocaat Inez Weski vorige maand.

Taghi heeft de rechtbank laten weten zijn situatie achter gesloten deuren te willen bespreken. Dat verzoek zal eerst tijdens een openbare zitting worden besproken en de rechtbank moet daarover beslissen. Zittingen zijn in principe openbaar toegankelijk, maar om bijvoorbeeld privacyredenen kan besloten worden een zitting achter gesloten deuren te houden. Pers en publiek mogen daar dan niet bij aanwezig zijn.

Tegen Taghi is een levenslange gevangenisstraf geƫist. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties.

Weski (68) is op 21 april aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na haar arrestatie heeft ze de verdediging van Taghi neergelegd.

Marengo is inmiddels, ruim vijf jaar na de start, in de afrondende fase. De uitspraak staat gepland op 20 oktober. De rechtbank heeft recent laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten – onder wie Weski’s zoon Guy – hebben daar openlijk hun twijfel over uitgesproken.