Rechter gaat voorlopig niet mee in bezwaar ON! tegen brief Uslu

De rechter gaat voorlopig niet mee in het bezwaar van omroep Ongehoord Nederland tegen de brief van de NPO aan staatssecretaris Gunay Uslu (Media). Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank woensdag aan het ANP gemeld. In de brief van de NPO aan Uslu wordt gevraagd om het intrekken van de erkenning van ON!.

ON! had bezwaar gemaakt op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Volgens de omroep was de brief een “schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan”. Maar de rechtbank stelt in een voorlopige voorziening dat het gaat om een brief met een verzoek en niet om een besluit. De omroep van Karskens kan volgens de rechtbank geen bezwaar aantekenen tegen het feit dat de NPO een brief met een verzoek heeft gestuurd aan Uslu.

Advocaat Hakan Külcü laat woensdag in een reactie namens ON! weten het vreemd te vinden “dat de rechtbank ons niet heeft gehoord voor deze voorlopige voorziening”. Külcü wijst erop dat de rechtbank niet inhoudelijk is ingegaan op het argument dat “met het neerleggen van het verzoek bij de staatssecretaris een bevoegdheid wordt geactiveerd dat dus een rechtsgevolg is”.

De NPO deed het verzoek aan de staatssecretaris eind april omdat volgens de NPO ON! ondanks drie opgelegde sancties nog steeds onvoldoende uitvoering geeft “aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel”. Uslu verwacht voor de zomer een besluit te nemen over het verzoek van de NPO. De bewindsvrouw heeft al gezegd het besluit “ongemakkelijk” te vinden. Ze wint daarom advies in bij de landsadvocaat.

Woensdag was ook een hoorzitting in Hilversum over de tweede sanctie die de NPO de omroep heeft opgelegd. ON! was daarbij niet aanwezig. De hoorzitting werd gehouden omdat de omroep van Arnold Karskens protest had aangetekend tegen de voorgenomen sanctie van 56.000 euro. ON! is volgens de NPO niet voldoende bereid om samen te werken binnen het omroepbestel. Directe aanleiding is een uitzending van het programma Ongehoord Nieuws halverwege september. Daarin toonde ON! zonder onderbouwing of context een compilatie van internetfilmpjes van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan.

Ook werd bekend dat er bezwaar is aangetekend tegen de derde sanctie. Deze boete bedraagt bijna 132.000 euro. De NPO legde de boete eind april op omdat volgens de NPO de omroep aantoonbaar onjuiste informatie blijft verspreiden. ON! liet eerder al weten de derde sanctie “onterecht en vooringenomen” te vinden.