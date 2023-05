RvS: Amsterdams verbod op vakantieverhuur woningen gaat te ver

Het verbod op vakantieverhuur van woningen in drie wijken in het centrum van Amsterdam gaat te ver. Dat oordeelde de Raad van State woensdag in een hoger beroep aangespannen door het stadsbestuur. Eerder zette de rechter al een streep door het verbod in een zaak die was aangespannen door onder meer Amsterdam Gastvrij, dat de belangen behartigt van huizenbezitters die hun woning verhuren via Airbnb of een ander platform.

Het gewraakte verbod op vakantieverhuur ging in op 1 juli 2020 in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. De gemeente had dat ingevoerd omdat door het toerisme de leefbaarheid voor bewoners onder druk zou staan en er woningen zouden worden onttrokken aan de woningvoorraad. Ook was er sprake van overlast.

Volgens de Raad van State mag een verbod op zich wel, maar het college van B en W had eerst moeten onderzoeken of minder vergaande maatregelen mogelijk waren om het doel te bereiken. Er is niet gebleken dat het college dat heeft gedaan, en daarom “had het niet zonder deze afwegingen over mogen gaan tot het aanwijzen van wijken waar in het geheel geen vergunningen worden verleend voor vakantieverhuur”, aldus de raad.

In maart 2021 oordeelde de rechter al dat Amsterdam zich niet mocht uitspreken over vakantieverhuur in een hele wijk, omdat de oude Huisvestingswet uit 2014 daar niet in voorziet. Wel kan de stad aan andere knoppen draaien, zei de rechter, namelijk zoals ook al gebeurt in de wijken waar geen verbod was afgekondigd. Daar mag vakantieverhuur alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal dertig nachten per jaar aan ten hoogste vier personen.

In de drie wijken in het centrum had het college ook moeten onderzoeken of een quotum van een bepaald aantal nachten mogelijk was, of dat bijvoorbeeld het intrekken van verleende vergunningen bij te veel overlast een optie zou zijn. Als de gemeente straks weer een verbod wil instellen, dan moeten dat soort maatregelen eerst onderzocht worden.