Weggestuurd Statenlid GroenLinks klaagde over discriminatie

Het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald heeft vorig jaar bij GroenLinks klachten ingediend over discriminatie binnen de partij. Een woordvoerster van GroenLinks bevestigt dat de externe klachtencommissie de klachten “grotendeels gegrond” heeft verklaard en aanbevelingen heeft gedaan, onder meer om ongewenst gedrag te voorkomen. Fernald werd dinsdag direct na de Eerste Kamerverkiezingen uit de fractie van GroenLinks gezet omdat ze niet op haar eigen partij, maar op Volt had gestemd.

De Rotterdamse schreef kortgeleden in een lezerscolumn in de onlinekrant Metro dat tijdens haar periode bij GroenLinks Rotterdam een bestuurslid racistische opmerkingen had gemaakt. Nadat ze daarover had geklaagd, zouden het bestuur en de fractie geprobeerd hebben haar uit de partij te werken.

“De klachtencommissie heeft deze klacht opgepakt en hierover, na onderzoek, een uitspraak en aanbevelingen gedaan”, aldus een woordvoerster van GroenLinks. “Het partijbestuur heeft de uitspraak van de klachtencommissie overgenomen en is met de aanbevelingen aan de slag gegaan.” Zo is naar aanleiding van de klacht van Fernald “meer geïnvesteerd in het bekendmaken van de vertrouwenspersonen binnen de vereniging en het opleiden van onze vrijwilligers in het voorkomen van en reageren op ongewenst gedag”.

Fernald werd bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart met voorkeurstemmen in de Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks gekozen. Ze stemde dinsdag bij de verkiezingen van de Eerste Kamer niet op haar eigen partij, maar op Volt. Dat kostte GroenLinks een zetel in de senaat. Fractievoorzitter Sinan Özkaya zette Fernald vanwege een “vertrouwensbreuk” gelijk uit zijn fractie, die nu nog uit vijf personen bestaat. Volgens Özkaya verliep de samenwerking al langer “moeizaam” en hield Fernald zich niet aan afspraken. Ze heeft volgens de fractievoorzitter aangegeven haar zetel te willen behouden en zelfstandig verder te gaan. Dat gaat ze volgens de NOS doen onder de naam Groep Doe STOER, dat staat voor Samen Tegen Onrecht En Racisme.

Het Statenlid gaat tot nu toe niet in op verzoeken om een reactie. Volgens betrokkenen was ze woensdag niet aanwezig bij een introductiebijeenkomst voor Statenleden. Bij de griffie van de Provinciale Staten in Zuid-Holland is niet bekend of Fernald zelfstandig verder gaat en zo ja, onder welke naam.