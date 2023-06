Advocaat Inez Weski komt vrij, voorlopige hechtenis opgeheven

Het voorarrest van advocaat Inez Weski wordt opgeheven. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam donderdag beslist. Ze komt dus vrij. De raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om haar langer vast te houden, meldt de rechtbank.

De 68-jarige Weski wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze werd op 21 april aangehouden.

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliƫnt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld.