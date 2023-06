In de Jan Steenstraat in Den Haag woedt een uitslaande brand, waarbij veel rook vrijkomt. Boven de stad is een rookwolk te zien.

Om wat voor pand het gaat en wat de oorzaak is van de brand in de Schilderswijk is nog niet duidelijk. Mogelijk staan er nog mensen op het dak van het gebouw, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er worden meerdere blusvoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden.