Donderdag Schiermonnikoog, zaterdag ook strand Ameland schoon

Het opruimen van de paraffine op het strand van Schiermonnikoog wordt naar verwachting donderdag afgerond. Het strand van Ameland is naar verwachting zaterdag weer schoon, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Donderdag maakt een opruimingsdienst het strand van Schiermonnikoog schoon met speciale apparatuur. Vrijdag verhuist het voertuig dat de paraffine tussen het zand uit zeeft naar Ameland.

Er wordt nog onderzocht hoe de uit aardolie gewonnen stof op de stranden terecht is gekomen. Een mogelijkheid is volgens Rijkswaterstaat dat het afkomstig is van een zeeschip. Paraffine kan vrijkomen als een schip dat olie vervoert, wordt schoongemaakt.

De stof is volgens de woordvoerder alleen gevaarlijk als je het binnenkrijgt. Mensen en honden kunnen ziek worden van paraffine, vogels kunnen eraan doodgaan.

Tijdens de opruimwerkzaamheden zijn de stranden gewoon toegankelijk.