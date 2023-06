Enkele tientallen caravans verwoest door brand in Oudelande

In het Zeeuwse dorp Oudelande heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brand gewoed in een caravanopslag en de naastgelegen woning. De schuur waarin de caravans waren opgeslagen is daarbij volledig verwoest en wordt gesloopt, meldt de Veiligheidsregio Zeeland Veilig.

De oorzaak van de brand, die rond 03.30 uur uitbrak in de caravanopslag aan de Tolhoekweg, is nog niet bekend. Aanvankelijk stond alleen de schuur in brand, later sloeg het vuur over naar de woning. De brandweer wist de brand in het woonhuis klein te houden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond.

In de afgebrande schuur stonden enkele tientallen caravans opgeslagen. Die kunnen als verloren worden beschouwd.