Waakhond wil uitleg van politie over gebruik persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat de politie uitlegt hoe ze met persoonsgegevens omgaat. De organisaties spreken elkaar daar binnenkort over, meldt de privacywaakhond. Donderdag publiceerde Amnesty International een rapport waarin staat dat de politie het recht op privacy van demonstranten schendt. Ook is er volgens de mensenrechtenorganisatie nauwelijks toezicht op de manieren waarop de politie surveilleert.

In het gesprek, dat plaatsvindt op verzoek van de autoriteit, zal het onder meer gaan over berichten dat de politie vreedzame demonstranten ten onrechte naar hun identiteitsbewijs vraagt. Ook wil de waakhond opheldering over een speciale inlichtingenafdeling van de politie, het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI). RTL Nieuws meldde onlangs op basis van interne documenten en politiedossiers dat dit team op onwettige manieren informatie verzamelt over onschuldige burgers.

“Je mag niet zomaar allerlei gegevens van mensen verzamelen en opslaan, of mensen zomaar opdragen om hun identiteitsbewijs te laten zien”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Als je dat doet, moet je er wel echt een heel goede reden voor hebben.”

In een reactie op het onderzoek van Amnesty zegt de politie dat het de signalen “serieus” neemt. “Als mensen zich ge├»ntimideerd voelen dan is dat een ongewenst effect van ons optreden”, aldus de politie.