55 aanhoudingen tijdens actie tegen straatdealers bij Wallen

De politie in Amsterdam heeft afgelopen weekend 55 mensen opgepakt tijdens een actie om straatdealers in het Wallengebied aan te pakken. Volgens een woordvoerder van de politie zitten er vrijdag nog tien mensen vast. Meer details over de aangehouden personen kon de politiewoordvoerder niet geven.

Tijdens de actie gingen agenten vrijdag, zaterdag- en zondagnacht herkenbaar en onherkenbaar de straat op om dealers op te pakken. In totaal noteerde de politie 57 overtredingen. Naast de 55 aanhoudingen, werden twee mensen staande gehouden.

De verdovende middelen zijn in beslag genomen en vernietigd. Ook geld dat de dealers bij zich hadden is ingenomen. Volgens de politie zaten tussen de in beslag genomen middelen ook veel nepdrugs.

De Amsterdamse politie houdt regelmatig acties om overlast door voornamelijk straatdealers in het Wallengebied tegen te gaan. De politie werkt hiervoor samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente.