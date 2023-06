Bewoner van pand in Oudeland waar brand woedde vrijgelaten

De bewoner van het pand in Oudelande waar in de nacht van woensdag op donderdag brand woedde, is vrijgelaten. De 51-jarige man uit het Zeeuwse dorp werd verdacht van brandstichting. Volgens een woordvoerder van de politie is na onderzoek gebleken dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

De brand aan de Tolhoekweg in Oudelande werd rond 03.30 uur gemeld. Aanvankelijk stond alleen een schuur op het terrein in brand, later sloeg het vuur over naar de naastgelegen woning. De schuur, waar volgens de veiligheidsregio Zeeland tientallen caravans stonden, is volledig verwoest. De brand in de woning was snel onder controle.