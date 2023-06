Boerenorganisaties kritisch op gebiedsplan provincie Overijssel

Boerenorganisaties in Overijssel zijn kritisch op het conceptplan van de provincie voor het behalen van de landelijke doelstellingen op het gebied van onder meer natuurherstel en stikstof. De zeven partijen die zichzelf het landbouwcollectief Overijssel noemen – waaronder LTO Noord, Farmers Defence Force en vakbonden voor melkvee-, pluimvee- en varkenshouders – zeggen hun inbreng onvoldoende terug te zien in het voorlopige Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat de provincie Overijssel heeft opgesteld.

“Het vertrouwen neemt af en dat legt een hypotheek op het proces”, staat in een brief van het collectief aan de provincie.

Overijssel heeft een conceptontwerp gemaakt dat op 21 juni wordt besproken in de Provinciale Staten. Voor 1 juli moeten alle provincies een voorlopige versie van hun PPLG indienen bij het Rijk, waarin ze uiteenzetten hoe ze doelen op het gebied van natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat denken te halen. Hiervoor is een transitiefonds van ruim 24 miljard euro beschikbaar. Overijssel wil daar zo’n 5 miljard van hebben.

Overijssel heeft in het PPLG drie doelen, die volgens de provincie “onlosmakelijk” met elkaar zijn verbonden: een goed sociaaleconomisch perspectief, een toekomstbestendige landbouwsector en zorgen voor herstel van de natuur, het watersysteem en het klimaat. Volgens de boerenorganisaties zijn deze drie doelen nu niet met elkaar in evenwicht. “De eerste twee doelen worden ondergeschikt gemaakt aan het derde doel. Onze constatering is dat natuur-, klimaat- en waterdoelen leidend zijn en dat de landbouw en het Overijsselse platteland de gevolgen maar te dragen hebben. Dat gaat ons te ver. Op deze manier wordt er geen perspectief geboden aan de land- en tuinbouw.”

De zeven partijen in het collectief schrijven “buitengewoon ongerust” te zijn over de gevolgen van de “zeer ingrijpende maatregelen” in het Overijsselse PPLG.