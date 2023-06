Den Haag doet mee met nieuw plan om toeslagenouders te helpen

De gemeente Den Haag gaat meedoen met een nieuw plan om ouders te helpen die slachtoffer zijn geworden van het toeslagenschandaal. Dat heeft armoedewethouder MariĆ«lle Vavier aangekondigd. Ze spreekt van een “kansrijke proef”.

Hoe de aanpak er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Dat wordt waarschijnlijk bekend na de ministerraad vrijdag. Het project is mede opgezet door de Number 5 foundation, een stichting van prinses Laurentien.

Volgens Vavier duurt de afhandeling van de schade nu te lang en is die te veel gebaseerd op wantrouwen. “Overigens zou een aanpak die uitgaat van de mens zelf en van vertrouwen niet onorthodox genoemd mogen worden natuurlijk, maar helaas is dat nu nog wel de werkelijkheid”, stelt de GroenLinks-wethouder. Ze zegt te hopen dat staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) het plan geheel overneemt, en niet alleen dingen eruit pikt. “De kracht zit nou juist in het totaal: feitenrelaas, erkenning, vertrouwen, schadevergoeding. Redenerend vanuit de ouders in plaats van het systeem.”