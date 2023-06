Hoekstra naar Suriname voor herdenking afschaffing slavernij

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) woont op 1 juli in Paramaribo de herdenking bij van de afschaffing van de slavernij. Hij doet dat op uitnodiging van de Surinaamse regering. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniƫn.

“Ik vind het belangrijk om op 1 juli persoonlijk aanwezig te zijn in Suriname bij deze herdenking en daar ook in gesprek te gaan”, zegt Hoekstra. De Nederlandse regering bood op 19 december excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Het kabinet beschouwt dat als “een eerste belangrijke stap in het proces van bewustwording en erkenning en een startpunt voor verdere acties.”

Op diezelfde dag zal koning Willem-Alexander een toespraak geven in het Oosterpark in Amsterdam. Ingewijden spraken eerder de verwachting uit dat de koning dan de excuses die Mark Rutte eerder uitsprak voor het slavernijverleden zal herhalen.

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) was op een bijeenkomst in Paramaribo toen Rutte eind vorig jaar zijn excuses uitsprak. In aanloop van het bezoek ontstond ophef hierover bij de Surinaamse gemeenschap. Belangenclubs vonden dat een witte persoon de excuses zou moeten maken en niet Weerwind, die zelf nazaat is van een tot slaaf gemaakte. Als diplomatieke oplossing gaf de minister toen geen toespraak, maar ging hij alleen met genodigden in gesprek over de excuses van Rutte. De Nederlandse bewindslieden die vanwege de excuses aanwezig waren op de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk hielden wel een speech.

Het herdenkingsjaar dat in het teken staat van het Nederlandse slavernijverleden begint eveneens op 1 juli. Vrijdag maakte verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekend dat de herdenkingsperiode langer zal duren dan een jaar.