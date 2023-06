Rutte hoopt medio juni op afspraken over indammen migratiestroom

Premier Mark Rutte is hoopvol dat de coalitie goede afspraken zal maken over het indammen van de instroom van migranten in Nederland. Hij verwacht dat het kabinet er in de tweede helft van juni uit is, zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Hij benadrukt dat zijn “commitment” die hij deed als VVD-leider dat de instroom van asielzoekers omlaag moet, overeind staat.

Deze toezegging deed hij vorig jaar aan de VVD-Tweede Kamerfractie en op het vorige VVD-congres aan de achterban. Rutte zei dat hij die toezegging zaterdag zal herhalen op de nieuwe VVD-bijeenkomst in Apeldoorn. Vrijdag zei hij opnieuw dat hij de 70.000 asielzoekers die naar verwachting dit jaar komen “te veel” vindt. Maar dat zegt hij niet namens het kabinet maar als VVD-leider, benadrukte hij. Binnen de coalitie denken onder meer D66 en ChristenUnie anders over de instroom. Het kabinet kijkt niet alleen naar de asielinstroom, maar ook naar mensen die naar Nederland komen voor werk of studie.

Rutte zelf richt zich op het omlaag brengen van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. De toegenomen instroom de afgelopen jaren leidt volgens hem tot drie grote praktische problemen. Zo loopt volgens hem de asielketen vast en ook het onderwijs door de vele kinderen die scholen moeten opvangen. Daarnaast bestaat het risico dat de hoge aantallen afbreuk doen aan het draagvlak in Nederland voor vluchtelingen. En “welk perspectief bied je aan asielzoekers”, wierp Rutte op, als ze door de hoge toestroom mogelijk jarenlang in de asielprocedure zitten en in de asielopvang moeten verblijven.

Ondanks de poging van Rutte om de asielinstroom omlaag te krijgen, is er nog geen resultaat. Maar volgens hem is er wel degelijk iets in gang gezet, vooral internationaal. Zo zijn met Servië, Albanië en Montenegro maatregelen genomen om de doorstroom van asielzoekers te beperken. Ook hoopt hij op nieuwe afspraken met Tunesië zodat mensen niet meer oversteken naar Europa.

De Marokko-deal, waardoor afgewezen asielzoekers weer worden opgenomen door hun thuisland, kan volgens hem ook beter. De NOS en Nieuwsuur meldden vrijdag dat die deal nog weinig effect heeft en dat slechts weinig mensen daadwerkelijk zijn teruggestuurd. Het is volgens Rutte “ingewikkeld” om met het land afspraken te maken, maar ook Nederland moet zaken “beter organiseren”. Rutte is van plan “binnenkort” Marokko te bezoeken en over de problematiek te praten.