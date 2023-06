Stage Entertainment brengt Disneymusical Frozen naar Nederland

De Disneymusical Frozen komt naar Nederland. Dat heeft producent Stage Entertainment Nederland vrijdag bekendgemaakt. Het bedrijf heeft een oproep voor de audities voor de Nederlandse versie van het stuk online geplaatst.

De musical volgde op de succesvolle, met een Oscar bekroonde animatiefilm uit 2013. Het eerste deel en het vervolg zijn met een opbrengst van 1,2 en 1,4 miljard dollar de succesvolste animatiefilms ooit. De voorstelling beleefde de wereldpremière in maart 2018 en werd dat theaterseizoen een van de populairste musicals op Broadway. Het stuk werd stopgezet tijdens de coronaperiode, toen de Amerikaanse theaters lange tijd de deuren moesten sluiten. Er gingen inmiddels wel andere versies in Londen en Hamburg in première.

Het is nog niet duidelijk wanneer de voorstelling in Nederland in première gaat en in welk theater, beklemtoont de woordvoerder van Stage. Andere musicals van Disney, zoals The Lion King en Aladdin, waren te zien in het Circustheater. De nieuwe versie van Aida ging daar onlangs in première.

Frozen is losjes gebaseerd op het sprookje De Sneeuwkoningin van Hans Christian Andersen over een meisje dat door haar boze zus, de sneeuwkoningin, wordt vervloekt. Zij moet vervolgens een lange reis door het bevroren koninkrijk maken om haar bevroren hart weer te laten smelten.