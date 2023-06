Utrecht staat als proef prostitutie vanuit huis toe

Utrecht gaat als proef prostitutie vanuit huis toestaan. Op dit moment vindt sekswerk al vaak plaats in een woning, maar is dit nog illegaal. De gemeente wil dit voor één persoon per woning onder voorwaarden gaan toestaan, zo is vrijdag gemeld.

Zo moet de sekswerker staan ingeschreven op het woonadres, mag er aan de gevel geen reclame worden gemaakt en moeten alle inkomsten naar de sekswerker gaan. De gemeente moet hiervoor wel de regelgeving aanpassen. Op zijn vroegst gaat dit per 2024 in.

Ook komt Utrecht met nieuwe regelgeving om een of twee kleinschalige locaties mogelijk te maken waar sekswerkers een werkruimte kunnen huren. Die locatie moeten zij zelf weten te vinden. De gemeente wil wel helpen om het initiatief op te starten en met de buurt in gesprek te gaan. Dienst-, hulpverleners en exploitanten worden ingeschakeld.

Nieuwe locaties voor prostitutie stuit in de stad steeds op verzet van omwonenden. Sinds het sluiten van de ramen in de Hardebollenstraat, de boten aan het Zandpad en de tippelzone worstelt Utrecht al jaren met sekswerk in de stad.

Daarom liet het college van burgemeester en wethouders oud-minister Winnie Sorgdrager onderzoek doen naar manieren voor sekswerkers om hun beroep schoon, veilig en transparant uit te kunnen voeren. Zij kwam met enkele aanbevelingen. De twee ‘proeftuinen’ zijn hiervan een uitvloeisel.

Het gaat om een proef van drie jaar. “Sekswerk is een legaal beroep waarvoor ruimte moet zijn in Utrecht. Op een veilige manier, die past bij de huidige tijdsgeest. Sekswerkers wachten al lang op meer legale mogelijkheden om hun beroep uit te oefenen in de stad”, laat wethouder Eelco Eerenberg (Volksgezondheid) weten.