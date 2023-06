Van Gogh Museum viert 50-jarig bestaan met festival Museumplein

Het Van Gogh Museum bestaat vrijdag precies vijftig jaar. Dat viert het museum met het gratis te bezoeken Sunflower Art Festival op het Museumplein en een speciale editie van Vincent op Vrijdag, het evenement dat het museum elke laatste vrijdag van de maand organiseert. Ook prinses Beatrix is overdag bij de jubileumviering aanwezig.

Bezoekers kunnen tussen 13.00 uur en 17.00 uur deelnemen aan verschillende activiteiten op het plein. Zo vindt een workshop plaats waarbij deelnemers een eigen versie van Vincent van Goghs beroemde schilderijen De Zonnebloemen kunnen maken op een ansichtkaart. Daarnaast kunnen bezoekers een eigen T-shirt of op het plein te verkrijgen linnen tasje laten bedrukken of hun fiets laten versieren met bloemen. Het museum, dat de grootste verzameling werken van Van Gogh (1853-1890) ter wereld beheert, deelt tienduizenden zonnebloemen uit op het plein. Verder zijn er acrobatische stunts en een parade van straattheateracts te zien en treedt het Wijktalentorkest uit Amsterdam Nieuw-West op.

Prinses Beatrix ontvangt in de middag een zonnebloem uit handen van museumdirecteur Emilie Gordenker en krijgt een rondleiding langs de tentoonstelling ‘Van Gogh in Auvers. Zijn laatste maanden’. Het Van Gogh Museum viert het 50-jarig bestaan dit jaar met drie tentoonstellingen over de kunstenaar, waaronder deze. De prinses gaat ook in gesprek met onder andere oud-directeuren van het museum en familieleden van Van Gogh. Beatrix’ moeder Juliana was vijftig jaar geleden bij de opening van het museum.

Van 19.00 uur tot 23.30 uur vindt Vincent op Vrijdag: 50 jaar Van Gogh Museum plaats, waarvoor bezoekers wel een kaartje moeten kopen. Onder andere optredens van Nnelg en ISH Dance Collectief maken onderdeel uit van het programma, evenals een panelgesprek met oud-medewerkers en een filmprogramma.

De dag wordt afgesloten met een droneshow. Die begint om 23.00 uur op het Museumplein.