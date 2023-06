Vijlbrief bereid meer te doen voor Groningers met veel schade

Het kabinet is bereid te kijken of de Groningers met de grootste schades als gevolg van door gaswinning veroorzaakte aardbevingen, beter kunnen worden geholpen. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) voorafgaand aan de ministerraad. Hij wil samen met de Tweede Kamer kijken hoe het “anders en beter” kan.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kwam eerder deze week met scherpe kritiek op plannen van het kabinet om coulanter om te gaan met aardbevingsschades tot 40.000 euro. In die categorie hoeft voortaan niet meer te worden aangetoond dat een scheur of verzakking daadwerkelijk veroorzaakt is door de gaswinning.

IMG vreest dat juist de mensen die de meeste schade hebben geleden, niet of nauwelijks geholpen zullen zijn met die maatregel. Het instituut waarschuwt daarnaast dat opnieuw ongelijkheid kan optreden, omdat veel van die grotere schades al zijn afgehandeld, en in deze gevallen vaak veel minder is toegekend dan die 40.000 euro.

Vijlbrief laat weten dat hij denkt aan een speciale “taskforce” die ervoor moet zorgen dat mensen met schades boven de 40.000 euro niet achteraan in de rij komen. Verder wil hij niet al te veel prijsgeven, omdat het kabinet volgende week met de Tweede Kamer debatteert over het eindverslag van de parlementaire enquĂȘte over de gaswinning en de kabinetsreactie daarop.