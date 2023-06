Kraan blijft dit weekend defecte autobrug Holwert bedienen

De problemen met de autobrug in de haven van het Friese Holwert zijn nog altijd niet verholpen. De kraan die als noodoplossing is neergezet om de brug te bedienen, blijft in ieder geval dit weekend nog staan, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Reizigers hebben daardoor geen last van het defect, dat maandagavond leidde tot problemen voor automobilisten op de veerboot van Ameland naar Holwert. Die konden niet van de boot af met hun voertuig en moesten terugkeren naar Ameland.

Een grote kraan is eerder deze week naast de brug gezet om hem te kunnen laten zakken. En dat “werkt gewoon”, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Wat er precies mankeert aan de brug, is volgens hem onduidelijk. Maandag wordt met een team de situatie opnieuw besproken.