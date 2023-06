Kunstenbond: twee derde stripmakers verdient onder minimumloon

Zeker twee op de drie striptekenaars in Nederland verdienen onder het minimumloon. Dat is de uitslag van een grote enquête die de Kunstenbond heeft gehouden samen met Aimée de Jongh, de winnaar van de Stripschapsprijs 2022. De tekenares heeft het geld dat zij had gewonnen, gebruikt om in kaart te brengen hoe de financiële situatie van de Nederlandse cartoonisten is.

Aan het onderzoek deden bijna 250 tekenaars mee. Volgens de Kunstenbond zijn dat vrijwel alle mensen in Nederland die professioneel met striptekenen bezig zijn. Minder dan één op de vijf stripmakers zegt te kunnen leven van het maken van strips. Zeker twee op de drie ondervraagden verdienen per jaar minder dan 25.000 euro bruto, het minimumloon. Ruim een derde van alle cartoonisten zegt minder dan 2000 euro bruto per jaar te verdienen.

De Kunstenbond spreekt van een “dramatische situatie. Striptekenaars hebben het nog veel slechter dan veel andere kunstenaars in Nederland”, stelt woordvoerder Casper de Kiefte. “Het overgrote deel van de Nederlandse stripmakers kan niet leven van het maken van strips. Enkel een toplaag weet rond te komen, maar doorgaans alleen door een veelheid aan werkzaamheden binnen het vak naast elkaar uit te voeren.”

De Jongh hoopt met de resultaten van het onderzoek de aandacht te vestigen op de beroerde situatie van haar collega’s. “Nu ligt de pijnlijke waarheid in cijfers op tafel”, stelt ze. “Hopelijk is dit een begin van verbetering.”

De Kunstenbond sluit zich daar bij aan. “Door deze enquête is duidelijk geworden dat het inkomen van stripmakers vrijwel altijd moet worden aangevuld met ander werk”, aldus De Kiefte. “Dat is niet de keuze van de stripmaker, dat is noodzaak. Voor professionele stripmakers is dit geen hobby, het zijn zzp’ers. Ze zijn niet anders dan vormgevers, regisseurs of andere beeldmakers. Ze willen fatsoenlijk betaald worden voor het werk dat ze leveren.”

De resultaten van de enquête worden zaterdagmiddag gepresenteerd tijdens de Stripcollectiedag Het Vrije Beeld in het Allard Pierson in Amsterdam.