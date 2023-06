Wiersma biedt excuses over gedrag aan op congres VVD

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft tijdens het drukbezochte VVD-congres ook aan de VVD-leden zijn excuses aangeboden over zijn grensoverschrijdende gedrag. “Ik heb fouten gemaakt, ik ben te fel geweest. Dat is niet goed en daar heb ik enorme spijt van. Ik wil ook hier sorry zeggen.” Wiersma trok als minister, maar ook als VVD-Kamerlid, fel van leer tegen zijn medewerkers.

“Ik heb mijn les geleerd, het gaat niet nog eens gebeuren”, beloofde Wiersma. Daarop volgde een luid applaus van de VVD-leden, die hem daarmee indirect steun gaven om door te gaan als minister.

Wiersma herhaalde aan de slag te zijn met zijn uitbarstingen. Ook tegen de VVD-leden zei hij open te staan voor een gesprek als zij zich door hem onheus bejegend hebben gevoeld.

“Woede-uitbarstingen zijn niet ok√©. Ook niet door de minister-president en ook niet als daar een direct ‘sorry’ op komt”, zei een van de VVD-leden die daarmee het gedrag van Wiersma aan de kaak stelde. “We moeten elkaar hier op blijven aanspreken.” De VVD moet “een veilige club” zijn, erkende Rutte, maar “botsen mag. We zijn niet van marsepein”.

“Wat Dennis heeft gedaan, kan niet”, herhaalde Rutte. De VVD-partijleider geeft Wiersma echter een tweede kans, omdat de onderwijsminister heeft aangegeven zijn leven te willen beteren en in gesprek te willen gaan met mensen die hij niet goed heeft behandeld, hield Rutte de leden voor.