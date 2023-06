Bijeenkomst voor bewoners na brand appartementencomplex Amsterdam

In Amsterdam vindt zondagochtend een bijeenkomst plaats voor de bewoners van het appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost, waar zaterdagavond rond 20.00 uur een zeer grote brand uitbrak. Alle bewoners van het complex van acht bouwlagen moesten de nacht elders doorbrengen. De bijeenkomst is om 11.00 uur in het Mercure Hotel.

Bij de bijeenkomst zijn de eigenaar van het complex met circa honderd woningen, de gemeente, Stichting Salvage en de brandweer aanwezig, vertelt een woordvoerder van de brandweer. De bewoners krijgen er te horen wat de schade is aan de woningen, of en zo ja, wanneer zij terug kunnen, informatie over het vervolgtraject en een inschatting van het verdere verloop, aldus de zegsman.

De gedeeltelijk in de constructie verscholen brand was pas rond 02.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag volledig onder controle. Niemand raakte gewond. Wel werden drie bewoners die rook inademden uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Tientallen woningen op verschillende verdiepingen liepen volgens de brandweer aanzienlijke brand-, rook- en waterschade op.

Besloten werd dat de bewoners elders de nacht moesten doorbrengen, aangezien (na)bluswerkzaamheden geruime tijd in beslag namen en het stroomloos gemaakte bouwwerk niet veilig in gebruik genomen kon worden. Sommige mensen konden terecht bij vrienden en familie. Voor alle andere bewoners werd nachtopvang in omliggende hotels geregeld.