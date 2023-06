Madeliefje verkozen tot nationale bloem bij Vroege Vogels

Het madeliefje is bij de Nationale Bloem Verkiezing van radioprogramma Vroege Vogels zondagochtend uitgeroepen tot nationale bloem. Dat is zojuist bekendgemaakt in de uitzending van het BNNVARA-programma. In totaal hebben 53.000 mensen hun stem uitgebracht op hun favoriete bloem.

De afgelopen weken streden ook de paardenbloem, de wilde kievitsbloem, het fluitenkruid en de pinksterbloem om de titel van nationale bloem. Maar het madeliefje werd uiteindelijk met “een ruime meerderheid gekozen”, aldus het radioprogramma.

Vroege Vogels-presentator Menno Bentveld vindt het geweldig dat tienduizenden mensen hun stem hebben uitgebracht. “Aandacht voor de schoonheid en het belang van wilde bloemen is ook aandacht voor de kwetsbaarheid van wilde flora en hun rol binnen de biodiversiteit en het voortbestaan van insecten- en vogelsoorten”, aldus Bentveld.

Vroege Vogels organiseerde de verkiezing omdat het Nederland ontbrak aan een nationale bloem, volgens het programma in tegenstelling tot andere landen. Zo hebben de Belgen de klaproos, de Duitsers de korenbloem, de Oostenrijkers de edelweiss en de Finnen het lelietje-van-dalen.

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal noemt de verkiezing een “sympathiek initiatief dat mensen bewust laat kijken naar al die prachtige wilde bloemen om ons heen. Het brengt de mensen dichter naar de natuur en dat is mooi, want de natuur en de samenleving hebben elkaar nodig.”

De verkiezing is een initiatief van Vroege Vogels in samenwerking met Esther van Gelder (cultuurhistoricus en conservator bij de KB, de nationale bibliotheek), Baudewijn Odé (ecoloog bij FLORON), Norbert Peeters (botanisch filosoof en onderzoeker bij de Universiteit Leiden), Nils van Rooijen (plantenecoloog aan Wageningen University & Research), Rogier van Vugt (hoofd horticultuur bij de Hortus botanicus Leiden) en Esmée Winkel (botanisch kunstenaar en wetenschappelijk illustrator bij Naturalis BiodiversityCenter).