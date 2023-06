Vermeer met 650.000 bezoekers best bezochte tentoonstelling Rijks

Meer dan 650.000 mensen hebben de tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum gezien. Daarmee is het de best bezochte tentoonstelling ooit van het Amsterdamse museum. Zondag was de laatste dag van de expositie, die opende op 10 februari.

Het merendeel van het publiek (55 procent) kwam uit Nederland, maar de Vermeertentoonstelling was ook in trek bij mensen uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Andere tentoonstellingen die eerder veel kijkers trokken zijn Late Rembrandt in 2015 (ruim 520.000 bezoekers) en Alle Rembrandts in 2019 (455.000 bezoekers).

Voor de overzichtstentoonstelling van de 17e-eeuwse meester (1632-1675) was vanaf het begin veel belangstelling. Niet eerder waren er zoveel werken van de Delftse schilder bij elkaar te zien: 28 van de circa 37 schilderijen kwamen over vanuit de hele wereld. Ook hingen er zeven werken die niet eerder in Nederland getoond waren.

Vanwege de grote animo werden extra tickets beschikbaar gesteld, en verruimde het museum de openingstijden tot 23.00 uur. In het laatste weekend werd dat nog later, tot 02.00 uur. “Dankzij de bruikleengevers en allen die ons steunen is het gelukt om zoveel mogelijk bezoekers hier optimaal van te laten genieten”, zegt directeur Taco Dibbits.

Ook zaten er een aantal bekenden tussen de bezoekers, zoals het koningspaar en Mark Rutte, de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte. Ook de Amerikaanse regisseur Steven Spielberg, en de Amerikaanse actrices Sarah Jessica Parker en Jamie Lee Curtis legden een bezoek af.

Voorafgaand aan de expositie kwam een team van conservatoren, restauratoren en natuurwetenschappers via onderzoek meer te weten over de werkwijze van Vermeer en zijn artistieke keuzes. Het Rijksmuseum gaat door met dat onderzoek en bestudeert de komende weken, in samenwerking met Het Mauritshuis en de Universiteit Antwerpen, de schilderijen Gezicht op Delft, De geograaf, Sint-Praxedis en Christus in het huis van Maria en Martha. De resultaten worden in 2025 gepresenteerd.

Vanaf 7 juni tot en met 10 oktober blijven zes werken van Vermeer te zien in het Rijks. Het gaat om Het meisje met de rode hoed (geleend uit de National Gallery of Art in Washington) en Jonge vrouw aan het virginaal (afkomstig uit The Leiden Collection) en de vier werken van Vermeer uit de collectie van het Rijksmuseum.