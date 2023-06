Kabinet versterkt procedure om asielzoeker te checken op terreur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat intensiever onderzoek doen naar open bronnen om erachter te komen of een asielzoeker of een nareiziger mogelijk betrokken is (geweest) bij terrorisme. Hoewel daarvoor al procedures zijn, is het toch nodig om steviger maatregelen te nemen “om signalen te herkennen die kunnen wijzen op een mogelijke dreiging voor onder meer de nationale veiligheid”, schrijven justitieminister Dilan Yeşilgöz en asielstaatssecretaris Eric van der Burg in een Kamerbrief.

Ook wordt gekeken of de politie meer mogelijkheden kan krijgen om gegevens van asielzoekers te checken in de eigen informatiesystemen voor contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Daarnaast wordt verkend of met andere landen meer informatie kan worden uitgewisseld als er sprake is van een mogelijke internationale signalering van een betrokkene.

Aanleiding voor de maatregelen is de arrestatie begin dit jaar in Zuid-Holland van Ayham A., die vermoedelijk jarenlang hoge functies had bij de terreurorganisaties IS en Jabhat al-Nusra in Syrië. Hij kwam in 2019 als asielzoeker Nederland binnen en woonde sinds 2020 met zijn gezin in Arkel. De man is aangehouden na een tip van het Syrische Centrum voor Media en Vrijheid van Meningsuiting (SCM). Hij zit in voorarrest.

Volgens de bewindslieden zijn alle gebruikelijke stappen in de hele asielprocedure goed doorlopen. Het is niet duidelijk geworden waarom informatie over zijn verleden destijds niet naar voren is gekomen tijdens de procedure, terwijl dat in een zoekslag op internet nu wel het geval is. Mogelijk is het algoritme nu gewijzigd in zoekmachines, schrijven ze. Ook blijkt uit een systeemcheck dat de bestaande procedures “in algemene zin afdoende zijn ingericht” om signalen over terrorisme te onderkennen. Toch concluderen ze dat het nodig is om de procedures te versterken. Later deze week praat de Tweede Kamer over de kwestie.