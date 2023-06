Ook maandagochtend geen treinen rond Amsterdam door storing

Ook maandagochtend rijden er geen treinen van en naar Amsterdam, meldt spoorbeheerder ProRail op zijn website. “De IT-storing op de verkeersleidingspost van ProRail is helaas nog niet opgelost.”

De spoorbeheerder roept reizigers op om niet naar Amsterdam en omgeving te komen. “Want ook deze ochtend rijden er nog geen treinen van en naar Amsterdam”, meldt ProRail. “Het advies aan deze reizigers is om alternatief vervoer te regelen voor de reis naar school of werk of bijvoorbeeld thuis te werken.”

De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond en de hele nacht geen treinen van en naar Amsterdam en station Schiphol Airport. Ook was er ’s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal.

Voor zo’n honderd treinreizigers die door de treinstoring ’s nachts op Utrecht Centraal strandden, werd nachtopvang geregeld in de nabijgelegen Jaarbeurs. In Amsterdam moesten enkele honderden bezoekers van een concert van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA na afloop van dat concert urenlang wachten op alternatief vervoer naar huis. Zij konden tijdens dat wachten terecht in de Ziggo Dome.