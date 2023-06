ProRail: oorzaak storing treinverkeer Amsterdam nog niet bekend

De oorzaak van de storing die ervoor zorgt dat er geen treinen van en naar Amsterdam rijden is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. De spoorbeheerder kan dus ook niet zeggen wanneer het treinverkeer weer op gang komt. “In ieder geval niet in de ochtend, wat er daarna gebeurt, is koffiedik kijken.”

ProRail zegt dat het resetten van de systemen niet heeft geholpen. “We zijn naarstig op zoek naar wat de oorzaak is, die is heel moeilijk te vinden.” Dat de oorzaak nog onbekend is noemt de woordvoerder “ontzettend vervelend, de impact is heel groot”.

De storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond en de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdam en station Schiphol Airport. Ook was er ’s nachts vanwege de storing in Amsterdam geen treinverkeer mogelijk van en naar Utrecht Centraal. De spoorbeheerder roept reizigers op om niet naar Amsterdam en omgeving te komen. Rond Utrecht Centraal rijden de treinen maandagochtend wel weer.