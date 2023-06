Veel gestrande reizigers op Amsterdam CS

Op Amsterdam CS staan maandagochtend veel gestrande reizigers. Mensen komen kennelijk in onwetendheid of met goede hoop naar het station, maar daar wordt omgeroepen dat er geen treinen rijden. Dat staat ook op alle borden.

Voor een servicedesk voor internationaal verkeer staat een lange rij van mensen met koffers. Door de storing rijden ook geen internationale treinen.

Er is geen sprake van chaos. Her en der staan medewerkers van NS de reizigers te woord. Er wordt omgeroepen dat bij de kiosk gratis koffie en thee is te halen.