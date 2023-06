ANWB verwacht dit weekend drukte door Duitsers en zomers weer

De ANWB verwacht dit weekend extra drukte op de weg door Duitse toeristen. Vanwege een feestdag in het land brengen veel Duitsers een lang weekend in Nederland door. Al vanaf donderdagochtend kunnen er files ontstaan. Ook het zomerse weer en evenementen zullen vanaf vrijdag voor drukte op de weg zorgen.

De Duitse vakantiegangers trekken onder meer naar de kust, de Waddeneilanden en de Veluwe, verwacht de ANWB. Wegen waar het druk kan worden zijn onder meer de A1 (Hengelo richting Amsterdam), de A12 (vanaf de Duitse grens richting Utrecht) en de N280 (Mönchengladbach richting Roermond, bij de Designer Outlet). De ANWB verwacht dat de files op donderdag tegen het middaguur weer korter worden.

De rest van het weekend zal het ook druk zijn op de weg door het voorspelde zomerse weer, dat met name voor files gaat zorgen richting de kust en de Waddeneilanden, aldus de verkeersdienst. Vanaf vrijdag verwacht het KNMI dat het warm wordt, met landinwaarts zomerse temperaturen. In het zuidoosten van het land kunnen mogelijk tropische temperaturen bereikt worden, met op zaterdag maximaal 29 graden en zondag maximaal 27 graden. Vanaf zondag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

Strandgangers moeten vanaf vrijdagavond rekening houden met de afsluiting van de Haringvlietbrug in de A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom. Die duurt tot 4 augustus.

Komend weekend zijn er diverse grote evenementen die veel mensen kunnen trekken en dus voor veel verkeer kunnen zorgen. Zo vindt vrijdag en zaterdag in Grolloo (Drenthe) het Blues Festival plaats. Op zondag is in Scheveningen de Ocean Race en in Landgraaf treedt Bruce Springsteen op. In Hilvarenbeek is van vrijdag tot en met zondag het festival Best Kept Secret.