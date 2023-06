Cel en taakstraf AZ-aanhanger na supportersgeweld AFAS Stadion

De politierechter in Alkmaar heeft dinsdag een AZ-aanhanger veroordeeld tot dertig dagen cel, waarvan 22 dagen voorwaardelijk, wegens zijn rol tijdens de stadionrellen vorige maand na het verloren duel met het Engelse West Ham United. Daarnaast kreeg de 38-jarige man uit Heerhugowaard een taakstraf van 150 uur.

De officier van justitie had kort daarvoor tegen Tom S. een gevangenisstraf geƫist van negen weken, waarvan drie weken voorwaardelijk. Ook wilde het OM dat de man zich drie jaar lang niet in een straal van 500 meter rond het stadion van AZ mag vertonen.

Volgens de aanklager speelde S. op 18 mei een hoofdrol bij de “explosie van excessief geweld” in het AFAS Stadion, na de door de thuisclub met 0-1 verloren Europese wedstrijd. AZ-fans bestormden de tribune waar onder anderen genodigden van de Engelse club en familieleden van spelers van de voetbalclub uit Londen zaten. Het geweld richtte zich later ook op stewards en de ME.

De officier van justitie zei voor de rechtbank dat S. voorop liep in de meute die de trap naar de tribune bestormde, bovenaan de trap een Engelsman die de groep probeerde tegen te houden “met volle kracht” schopte en sloeg en hem vervolgens aan zijn broekriem van de trap af sleurde, “zo de groep hyena’s in die beneden stond te wachten”. Daar ging het schoppen en slaan volgens het OM door. “Nationaal en internationaal was de verontwaardiging groot. Deze verdachte heeft zichzelf en zijn club volledig voor schut gezet”, aldus de aanklager.

T. heeft de meeste beschuldigingen bekend. Hij zei veel spijt te hebben en zich dood te schamen. Hij heeft een baan als installateur, kinderen en geen strafblad en was de eerste van veertien AZ-fans die dinsdag en woensdag terechtstaan voor de ongeregeldheden. Zijn raadsman vond de strafeis exorbitant. Hij vroeg een taakstraf op te leggen.

De politierechter vond alleen een taakstraf te licht en de eis van het OM te hoog. Het locatieverbod legde ze niet op, omdat ze dat moeilijk uitvoerbaar vindt. Zo loopt er een snelweg pal naast het stadion.