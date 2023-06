KNVB wil bij honderden voetbalclubs laadpalen met reclameschermen

Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s bij voetbalverenigingen wordt de komende twee jaar fors uitgebreid. De KNVB is daartoe een samenwerking aangegaan met het gespecialiseerde bedrijf Revolt, dat de palen gaat plaatsen. Voor clubs levert dat volgens de voetbalbond ook een extra verdienmodel op. Ze moeten dan niet vies zijn van extra reclames op hun parkeerterrein.

“De verenigingen ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de laadpalen”, legt de KNVB uit. “Deze extra inkomsten kunnen zij investeren in de verdere ontwikkeling van de vereniging, bijvoorbeeld in jeugdopleidingen, verduurzaming of andere initiatieven die de sportparticipatie bevorderen.”

In het verdienmodel van Revolt spelen reclames een belangrijke rol. Als onderdeel van de laadinfrastructuur plaatst het bedrijf zuilen met een beeldscherm waarop reclames te zien zijn. Die leveren geld op en daarom biedt het bedrijf de plaatsing van de laadpalen zelf kosteloos aan. Clubs die interesse hebben, kunnen zich opgeven via een website.