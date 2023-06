Lading met Peruaanse avocado’s bevat 130 kilo cocaïne

Tijdens een douanecontrole in Rotterdam is een partij van 130 kilo cocaïne gevonden die was verstopt in een container met avocado’s. De container was afkomstig uit Peru, meldt het Openbaar Ministerie.

Met narcoticahonden en een containerscan vonden douaniers de pakketten cocaïne in de constructie van de container. In totaal verwijderden douaniers 130 pakketten uit de container. De straatwaarde van de partij is volgens het OM ongeveer 9,7 miljoen euro.

De container had een bedrijf in Barendrecht als bestemming, dat niets met de smokkel te maken heeft. De autoriteiten vermoeden dat de verdovende middelen later uit de constructie verwijderd moesten worden, in een depot waar vele lege containers staan in afwachting van een nieuw transport.