Lichaam gevonden in Elst is van 57-jarige vermiste man

Het lichaam dat op 23 mei werd gevonden in een woning aan het Colosseum in Elst is van de 57-jarige vermiste bewoner, bevestigt de politie dinsdag berichtgeving van De Gelderlander. De man was sinds september vorig jaar zoek. Vorige maand werd een 56-jarige vrouw uit diezelfde Gelderse plaats opgepakt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn overlijden en misbruik van zijn persoonsgegevens. Ze zit nog vast.

De politie zei eerder al te vermoeden dat het lichaam van de vermiste man was. Hoe hij om het leven kwam, is nog niet bekend. De politie denkt aan een misdrijf. Volgens De Gelderlander was de verdachte vrouw zijn partner. Een politiewoordvoerder bevestigt alleen dat de twee elkaar kenden.