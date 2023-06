Neerslagtekort stijgt, maar nog geen sprake van droogteproblemen

Het neerslagtekort in Nederland is sinds half mei gestegen tot iets boven het langjarig gemiddelde. In de komende twee weken gaat het weinig tot helemaal niet regenen en stijgen de temperaturen. Daardoor zal het neerslagtekort groter worden, verwacht de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), maar er is nog geen sprake van droogteproblemen zoals omvangrijke sproeiverboden, verzilting, schade aan de natuur of snel afnemende waterkwaliteit.

Alle waterschappen kunnen aan de watervraag voldoen, staat in de droogtemonitor die de LCW dinsdag heeft gepubliceerd. De grondwaterstand in het hele land is normaal tot hoog, omdat het in het voorjaar veel en lang heeft geregend. Het grondwater zal met name op de hoge zandgronden zoals in Twente en delen van Brabant wel wat gaan zakken nu er geen regen wordt verwacht, maar de waterschappen hebben maatregelen genomen om zoveel mogelijk water te sparen voor als het deze zomer weer ernstig droog zou worden.

Rijkswaterstaat heeft de waterstand van het Markermeer en het IJsselmeer met 5 centimeter verhoogd. Daardoor is er bij droogte extra zoetwater beschikbaar voor waterschappen die water uit de meren gebruiken om hun waterhuishouding te laten draaien.

De waterafvoer in de Rijn en de Maas daalt. Het peil van de rivieren ligt onder het langjarig gemiddelde en staat laag voor de tijd van het jaar. De Rijn voert nu 1600 kubieke meter water per seconde af en dat gaat de komende weken zakken naar ongeveer 1400 kubieke meter per seconde. Vorig jaar was de afvoer van de Rijn op 6 juni al naar 1300 kubieke meter per seconde gezakt. Ook de afvoer van regenrivier de Maas zakt en zal verder dalen. Maar beide rivieren hebben nog voldoende water om aan de vraag in het omliggende gebied te kunnen voldoen, aldus de LCW.